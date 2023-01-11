Український чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик висловився про своїх футбольних кумирів.

"З українських футболістів мені подобається Андрій Шевченко.

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Але давно, ще коли я був малим хлопчиком і стежив за футболом, мені дуже подобався Батістута. А ще Руні", – заявив Усик у бліц-опитуванні на YouTube-каналі USYK17.

До слова, Габріель Батістута, який є легендою Фіорентини, завершив кар'єру ще в 2005-му, але тренером не став. Вейн Руні після того, як повісив бутси на цвях два роки тому, очолив Дербі Каунті, а зараз працює у Ді Сі Юнайтед.

Андрій Шевченко після збірної України та невдалого приходу в Дженоа залишається без роботи. Наразі займається волонтерством.

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