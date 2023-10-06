"Конечно, это была невероятная игра. Очень круто, ребята играли с обеих сторон очень хорошо, но Полесье немного лучше – 3:2. Мы видим, что Полесье играло в меньшинстве, но они хорошо защищались, и это – победа.

Полесье – Динамо – 3:2 – видео голов и обзор матча

Это невероятно круто, ребята на подъеме, Слава Богу! Сегодня утром, когда ходил на службу, молился, я ехал на игру и знал, что все будет хорошо. Я понимал, что будет нелегко, но и не нужно нам легко. Всё невероятно. Бени хорошо бежал, хорошо играл. Филипп – невероятная замена, сразу забил гол. Все ребята хорошо отыграли, невероятно. Не могу кого-то выделить, это команда, это круто. Я поздравляю тренера, поздравляю команду", – цитирует Усика официальный сайт Полесья.

Победа позволила новичку УПЛ вырваться на первое место таблицы по набранным очкам.

Полесье победило Динамо в перестрелке с 5 голами, забив дважды в меньшинстве и вырвавшись на первую позицию в УПЛ