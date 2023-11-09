"Чого нам сьогодні не вистачало? Усього. Не хочу багато говорити... Ніхто не хоче. Результат абсолютно заслужений – як для Славії, так і для нас. Мені взагалі нічого не сподобалося в нашому виступі. Я вже поговорив із гравцями в роздягальні, чого зазвичай ніколи не роблю. Те, що ми сказали один одному, залишиться між нами.

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У нас була можливість забити за рахунку 0:1, але загалом ми продемонстрували жахливу гру. Гравці не вийшли на поле з тим настроєм – правильним настроєм – який я від них очікував. Скажу лише, що мені сподобався виступ тільки одного гравця. Найкращим на полі у складі Роми був 20-річний хлопець, якого два роки тому не було навіть у заявці команди. Тільки Едуардо Бове не заслуговував на поразку в цій зустрічі", – цитує Моурінью Sky Sport Italia.

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