Після матчу Лаціо – Фейєнорд (1:0) головний тренер "орлів" Мауріціо Саррі заявив, що перед недільним римським дербі у Роми буде перевага, адже в четвер їй доведеться зіграти "товариський матч" у Лізі Європи зі Славією на виїзді. Жозе Моурінью обурила така заява свого колеги.

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"Я не ображаюся на його висловлювання. Якщо хтось і має ображатися, так це представники Славії. Я завжди поважаю своїх суперників, Славія – чудова команда. Можливо, різницю в нашому способі мислення відображає різниця в трофеях. Один тренер виграв 26 титулів, інший – лише кілька. Я думаю про те, як виграти в кожному матчі, для мене товариських ігор не існує. А взагалі я б хотів почути, що стосовно слів Саррі скаже керівництво Ліги Серії А. Буду чекати на відповідь", – цитує Моурінью Voce Giallorossa.

Матч Лаціо – Рома відбудеться в неділю, 12-го листопада.

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