"Чего нам сегодня не хватало? Всего. Не хочу много говорить... Никто не хочет. Результат абсолютно заслуженный – как для Славии, так и для нас. Мне вообще ничего не понравилось в нашем выступлении. Я уже поговорил с игроками в раздевалке, чего никогда не делаю. То, что мы сказали друг другу, останется между нами.

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У нас была возможность забить при счёте 0:1, но в целом мы продемонстрировали ужасную игру. Игроки не вышли на поле с тем настроем – правильным настроем – который я от них ожидал. Скажу лишь, что мне понравилось выступление только одного игрока. Лучшим на поле в составе Ромы был 20-летний парень, которого два года назад не было даже в заявке команды. Только Эдуардо Бове не заслуживал поражения в этой встрече", – цитирует Моуринью Sky Sport Italia.

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