Уругвай – Португалія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Уругвай і Португалія зустрічаються у матчі за чвертьфінал Чемпіонату світу 2018. Оскар Табарес та Фернанду Сантуш оголосили склади. У цій же новині лінк на онлайн-трансляцію Уругвай – Португалія.

Матч 1/8 фіналу ЧС-2018 Уругвай – Португалія стартував о 21:00 за київським часом.

Уругвай виграв усі 3 матчі своєї групи, ставши лише 5-ю в історії Мундіалю командою, якій це вдалося. Команда Табареса розгромила Росію з рахунком 3:0, а також насухо обіграла Єгипет і Саудівську Аравію по 1:0.

Уругвай – Португалія: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

Португалія фінішувала другою у своїй групі, поступившись Іспанії лише за кількістю забитих голів. Роналду і Ко виграли тільки 1 матч проти Марокко та й той мінімально. Португальці забили ті ж 5 голів, що уругвайці, однак пропустили 4 проти 0 у суперника.

У чвертьфіналі чемпіонату світу 2018 переможець цієї пари зіграє проти збірної Франції, яка вибила з турніру Аргентину.

Уругвай – Португалія: онлайн-трансляція

Уругвай: Муслера – Касерес, Хіменес, Годін, Лаксальт – Нандес, Торрейра, Весіно – Бентанкур – Кавані, Суарес.

Португалія: Патрісіу – Перейра, Пепе, Фонте, Геррейро – Бернарду Сілва, Карвалью, Адрієн Сілва, Маріу, – Роналду, Гедеш.