Уругвайці виставили атакувальне тріденте Дарвін-Суарес-Пельїстрі. Досвідчений Кавані залишився на лаві запасних, а Рональд Араухо – поза заявкою. Барса погрожувала збірній Уругваю судами, якщо молодого центрбека змусять форсувати відновлення після важкої травми. Відтак, "чарруа" вирішили не ризикувати здоров'ям одного зі своїх лідерів. Зате ризикнув зірковий Хин Мін Сон, який вийшов у захисній масці.

La evolución del brazalete: 'manalete' by Son Heung-min. pic.twitter.com/IspGgC4Tic — Relevo (@relevo) November 24, 2022

Стартова чверть минула у рівній боротьбі. Корейці частіше контролювали м'яч, а "селестес" не церемонилися з Соном. Команди взагалі не пробивали по воротах та ще й грішили величезною кількістю браку. Уругвайці активізувалися на 19-й хвилині, створивши перший по-справжньому небезпечний момент. Хіменес виконав довгу передачу на Вальверде – лідер Реала миттєво розвернувся і пробив над поперечкою. За мить той же Хіменес знайшов у штрафному корейців Пельїстрі, який переводив у один дотик на Дарвіна, та форвард Ліверпуля не дотягнувся.

У команди Паулу Бенту все частіше з'являлися розриви між лініями. Олівейра помилився з передачею у швидкій контратаці. Касерес фактично виривався на побачення з кіпером, але випустив сферу за межі поля. Форвард Олімпіакоса Хван пробачив Уругвай на 34-й хвилині. Простенька триходівка корейців завершилися неточним ударом 30-річного нападника метрів з семи. Годін і Хіменес відверто втратили концентрацію, а Вальверде зарано виключився з епізоду.

В кінці першого тайму корейці несподівано перехопили ініціативу. "Чарруа" відповідали швидкими контратаками, одна з яких завершилася кутовим. Годін легко виграв повітря і влучив у стійку! До перерви глядачі так і не побачили забитих м'ячів, хоча після нудного старту гра поступово розкривалась.

З роздягальні команди повернулися ще більш зарядженими на боротьбу. В одному з епізодів Сон залишився без бутса після брутального фолу Касереса ззаду. Суарес програвав майже усі спринти, тож справедливо був замінений на Кавані. "Ель Матадор" отримав рівно півгодини.

Низький блок Південної Кореї виявився серйозною проблемою для дворазових чемпіонів світу. Чи не найгрізнішою зброєю Уругваю стали кроси Хіменеса на фланги атаки, де за м'яч чіплялися Дарвін або Пельїстрі. Утім, просунутися вглиб карної зони виходило вкрай рідко. Дарвін ефектно пробив з лівого кута штрафного, Кавані намагався підправити головою, але не дотягнувся. М'яч розминувся зі стійкою у лічених сантиметрах. Це найкращий момент на обидві команди за 10 хвилин до кінця основного часу.

На 90-й хвилині Феде Вальверде згадав про свій головний скіл. Хавбек Реала розрядив гармату метрів з 25-и, але влучив у каркас воріт. Майже відразу Сон відповів своїм ударом, на техніку, поруч зі стійкою. Попри інтенсивну кінцівку з атаками уругвайців, гра звершилася нульовою нічиєю.

Камерун мінімально поступився Швейцарії, пропустивши від колишнього співвітчизника