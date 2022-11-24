Уругвайцы выставили атакующее триденте Дарвин-Суарес-Пельистри. Опытный Кавани остался на скамейке запасных, а Рональд Араухо – вне заявки. Барса угрожала сборной Уругвая судами, если молодого центрбека заставят форсировать восстановление после тяжелой травмы. Следовательно, "чарруа" решили не рисковать здоровьем одного из своих лидеров. Зато рискнул вышедший в защитной маске звездный Хин Мин Сон.

La evolución del brazalete: 'manalete' by Son Heung-min. pic.twitter.com/IspGgC4Tic — Relevo (@relevo) November 24, 2022

Стартовая четверть прошла в равной борьбе. Корейцы чаще контролировали мяч, а "селестес" не церемонились с Соном. Команды вообще не пробивали по воротам и еще грешили огромным количеством брака. Уругвайцы активизировались на 19-й минуте, создав первый по-настоящему опасный момент. Хименес выполнил длинную передачу на Вальверде – лидер Реала мгновенно развернулся и пробил над поперекладиной. Через мгновение тот же Хименес нашел в штрафной корейцев Пельистри, который переводил в одно касание на Дарвина, и форвард Ливерпуля не дотянулся.

У команды Паулу Бенту все чаще появлялись разрывы между линиями. Оливейра ошибся с передачей в быстрой контратаке. Касерес фактически вырывался на свидание с кипером, но выпустил сферу за пределы поля. Форвард Олимпиакоса Хван простил Уругвай на 34-й минуте. Простенькая трехходовка корейцев завершилась неточным ударом 30-летнего нападающего метров с семи. Годин и Хименес откровенно потеряли концентрацию, а Вальверде рано выключился из эпизода.

В конце первого тайма корейцы неожиданно перехватили инициативу. "Чарруа" отвечали контратаками, одна из которых завершилась угловым. Годин легко выиграл воздух и попал в штангу! До перерыва зрители так и не увидели забитых мячей, хотя после скучного старта игра постепенно раскрывалась.

Из раздевалки команды вернулись еще более заряженными на борьбу. В одном из эпизодов Сон остался без бутса после агрессивного фола Касереса сзади. Суарес проигрывал почти все спринты, и справедливо был заменен на Кавани. "Эль Матадор" получил ровно полчаса.

Низкий блок Южной Кореи стал серьезной проблемой для двукратных чемпионов мира. Едва ли не самым грозным оружием Уругвая стали кроссы Хименеса на фланги атаки, где за мяч цеплялись Дарвин или Пельистры. Впрочем, продвинуться вглубь штрафной получалось очень редко. Дарвин эффектно пробил с левого угла штрафной, Кавани пытался подправить головой, но не дотянулся. Мяч разминулся со штангой в считанных сантиметрах. Это самый лучший момент на обе команды за 10 минут до конца основного времени.

На 90-й минуте Феде Вальверде вспомнил о своем главном скилле. Хавбек Реала разрядил пушку метров с 25, но попал в каркас ворот. Почти сразу Сон ответил своим ударом на технику рядом со штангой. Несмотря на интенсивную концовку с атаками уругвайцев, игра свершилась нулевой ничьей.

Камерун минимально уступил Швейцарии, пропустив от бывшего соотечественника