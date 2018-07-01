Уругвай – Португалія: Табарес встановив рекорд чемпіонатів світу

ЧС 2018 — 30 черв 3526
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Уругвай – Португалія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 – як це було
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ЧС-2018: Уругвай обіграв Португалію і вийшов у чвертьфінал – Роналду повторив долю МессіЧС 2018 — 30 черв 3662
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Роналду повторив рекорд Швайнштайгера за кількістю матчів на чемпіонатах світу та ЄвропиЧС 2018 — 30 черв 574
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Франція – Аргентина: Мбаппе у найкращому матчі ЧС-2018 знищує мрію Мессі, який залишився вірним собіЧС 2018 — 30 черв 5902
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Франція – Аргентина: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 – як це булоЧС 2018 — 30 черв 4483
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