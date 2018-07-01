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Уругвай – Португалія: Табарес встановив рекорд чемпіонатів світу

07:29 6 Читать на русском
Уругвай – Португалія: Табарес встановив рекорд чемпіонатів світу
Оскар Табарес (посередині) / фото: ФІФА

Матч проти команди Португалії став знаковим для наставника збірної Уругваю Оскара Табареса.

Уругвайський тренер в 71 рік і 119 днів став найстаршим тренером, який брав участь у плей-офф Чемпіонату світу, повідомляє офіційний сайт ФІФА. Раніше лідерство належало Чезаре Мальдіні. Він в 70 років і 130 днів Керував збірною Парагваю в матчі 1/8 фіналу ЧС-2002 проти Німеччини.

Уругвай – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, що вчора Уругвай обіграв Португалію і вийшов у чвертьфінал чемпіонату світу 2018.

ЧС 20181/8 фіналу

Уругвай - Португалія: Субота 30 червня 2018

Уругвай
Матч завершено
2 : 1
Португалія
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Уругвай Уругвай ЧС 2018 Уругвай - Португалія Оскар Табарес
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