Уругвай – Португалія: Табарес встановив рекорд чемпіонатів світу

Матч проти команди Португалії став знаковим для наставника збірної Уругваю Оскара Табареса.

Уругвайський тренер в 71 рік і 119 днів став найстаршим тренером, який брав участь у плей-офф Чемпіонату світу, повідомляє офіційний сайт ФІФА. Раніше лідерство належало Чезаре Мальдіні. Він в 70 років і 130 днів Керував збірною Парагваю в матчі 1/8 фіналу ЧС-2002 проти Німеччини.

Уругвай – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, що вчора Уругвай обіграв Португалію і вийшов у чвертьфінал чемпіонату світу 2018.