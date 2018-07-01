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Уругвай – Португалия: Табарес установил рекорд чемпионатов мира

07:29 9 Читати українською
Уругвай – Португалия: Табарес установил рекорд чемпионатов мира
Оскар Табарес (посередине) / фото: ФИФА

Матч против команды Португалии стал знаковым для наставника сборной Уругвая Оскара Табареса.

Уругвайский тренер в 71 год и 119 дней стал самым возрастным тренером, который участвовал в плей-офф чемпионата мира, сообщает официальный сайт ФИФА. Ранее лидерство принадлежало Чезаре Мальдини. Он в 70 лет и 130 дней Руководил сборной Парагвая в матче 1/8 финала ЧМ-2002 против Германии.

Уругвай – Португалия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Напомним, что вчера Уругвай обыграл Португалию и вышел в четвертьфинал чемпионата мира 2018.

ЧМ 20181/8 финала

Уругвай - Португалия: Суббота 30 июня 2018

Уругвай
Матч окончен
2 : 1
Португалия
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Уругвай Уругвай ЧМ 2018 Уругвай - Португалия Оскар Табарес
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