Уругвай – Португалія: післяматчева прес-конференція Оскара Табареса

Головний тренер збірної Уругваю Оскар Табарес поділився враженнями після матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Португалії.

"Важливою рисою стала дисципліна, яку підтримувала вся команда. Було непросто, нам не завжди вдавалося атакувати і контролювати м'яч – так було б краще.

Особливо важко стало на початку другого тайму, коли Португалії вдалося переьворити володіння в гол. Так, ми діяли з інтуїцією, з сильним менталітетом, але хоч раз за матч ти помилишся, а така команда, як Португалія, може цим скористатися.

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З ЧС в ПАР ми сильно виросли. Там ми зіграли 7 матчів, ставши четвертими за володінням м'ячем. Неправильно говорити, що той, хто володіє м'ячем – той створює моменти, особливо добре я пізнав це в Італії. Проведу більш повний аналіз пізніше, але у нас є якості і навички, що дозволяють грати саме так. Можна змусити страждати суперника, навіть не володіючи м'ячем.

До вчорашнього дня говорили, що ми вийшли з групи, але вона була простою, але не думаю, що Португалія – простий суперник. Далі буде ще складніше.

У кожної команди є унікальні футболісти, але нам вдалося все за рахунок віри в себе, згуртованості і розуміння, у що ми граємо. Коли вийшли на поле – я трохи запізнився, і капітан вже розмовляв з футболістами. Він сказав, що ми граємо для батька, для матері, для братів і сестер, для країни.

Франція? Ми точно нікого не боїмося. Франція буде дуже серйозним супротивником. Я не можу дати зараз детальний аналіз і не дивився їх гру з Аргентиною. Мбаппе – винятковий швидкісний і вибуховий гравець, який використовуює будь-який шанс. Нам буде дуже непросто, доведеться терпіти, але Уругвай це вміє і готовий нав'язати свій стиль гри. Ми тут для того, щоб зіграти в фіналі як мінімум", – цитує Табареса championat.com.