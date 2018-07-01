Уругвай – Португалия: послематчевая пресс-конференция Оскара Табареса

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес поделился впечатлениями после матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Португалии.

"Отличительной чертой стала дисциплина, которую поддерживала вся команда. Было непросто, нам не всегда удавалось атаковать и контролировать мяч – так было бы лучше. Особенно тяжело стало в начале второго тайма, когда Португалии удалось переложить владение в гол. Да, мы действовали с интуицией, с сильным менталитетом, но хоть раз за матч ты ошибёшься, а такая команда, как Португалия, может этим воспользоваться.

ЧМ-2018: Уругвай обыграл Португалию и вышел в четвертьфинал – Роналду повторил судьбу Месси

С ЧМ в ЮАР мы сильно выросли. Там мы сыграли 7 матчей, став четвёртыми по владению мячом. Неправильно говорить, что тот, кто владеет мячом – тот создаёт моменты, особенно хорошо я познал это в Италии. Проведу более полный анализ позднее, но у нас есть качества и навыки, позволяющие играть именно так. Можно заставить страдать соперника, даже не владея мячом.

До вчерашнего дня говорили, что мы вышли из группы, но она была простой, но не думаю, что Португалия – простой соперник. Дальше будет ещё сложнее.

У каждой команды есть уникальные футболисты, но нам удалось всё за счет веры в себя, сплочённости и понимания, во что мы играем. Когда вышли на поле – я немного опоздал, и капитан уже беседовал с футболистами. Он сказал, что мы играем для отца, для матери, для братьев и сестёр, для страны. Выложитесь на поле и не жалейте себя. И команда сделала это.

Франция? Мы точно никого не боимся. Франция будет очень серьёзным противником. Я не могу дать сейчас подробный анализ и не смотрел их игру с Аргентиной. Мбаппе – исключительный скоростной и взрывной игрок, который используют любой шанс. Нам будет очень непросто, придётся терпеть, но Уругвай это умеет и готов навязать свой стиль игры. Мы здесь для того, чтобы сыграть в финале как минимум", – цитирует Табареса championat.com.