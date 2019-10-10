Колос поскаржився в УАФ щодо скандальної червоної картки в матчі з Динамо

Керівництво Колоса не має наміру залишити без уваги сумнівні рішення арбітра у матчі 10-го туру УПЛ.

Колос направив відповідний лист в Українську асоціацію футболу щодо суддівства у домашньому матчі проти Динамо (0:4), повідомляє офіційний сайт клубу.

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Ковалівці акцентують увагу на епізоді, де м'яч нібито потрапив в руку захиснику господарів Максиму Максименку, після чого арбітр Андрій Коваленко вилучив гравця та призначив пенальті.

На відеоповторі чітко видно, що м'яч потрапив в обличчя захиснику Колоса. Клуб наполягає на скасуванні червоної картки Максименку.

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