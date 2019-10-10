toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНА - ЛИТВА ЗБІРНА УКРАЇНИ РУМУНІЯ U-21 - УКРАЇНА U-21 ЄВРО-2020

Колос поскаржився в УАФ щодо скандальної червоної картки в матчі з Динамо

15:46 490 Читать на русском
Колос поскаржився в УАФ щодо скандальної червоної картки в матчі з Динамо
Колос – Динамо / Фото Футбол 24

Керівництво Колоса не має наміру залишити без уваги сумнівні рішення арбітра у матчі 10-го туру УПЛ.

55’ Максим Максименко
 
Володимир Шепелєв 49’
Віктор Циганков 56’
Артем Бєсєдін 66’
Артем Бєсєдін 81’
Беньямін Вербіч 90+6’
49’ Володимир Шепелєв
55’ Максим Максименко
56’ Віктор Циганков
66’ Артем Бєсєдін
81’ Артем Бєсєдін
90+6’ Беньямін Вербіч

Колос направив відповідний лист в Українську асоціацію футболу щодо суддівства у домашньому матчі проти Динамо (0:4), повідомляє офіційний сайт клубу.

Арбітр скандального матчу Колос – Динамо призначений на матч Першої ліги

Ковалівці акцентують увагу на епізоді, де м'яч нібито потрапив в руку захиснику господарів Максиму Максименку, після чого арбітр Андрій Коваленко вилучив гравця та призначив пенальті.

На відеоповторі чітко видно, що м'яч потрапив в обличчя захиснику Колоса. Клуб наполягає на скасуванні червоної картки Максименку.

Динамо – Колос: Циганков і Бєсєдін розривають, суддя ганьбить усіх, ефектна відповідь найбільш ненависного гравця УПЛ

blog_ava
Німеччина – Аргентина: Бундестім не вистачає на весь матч, Аларіо – вожак "альбіселесте" та проблеми для тер Штегена
02:11
4055
Теги
УАФ Колос Колос Максим Максименко Максим Максименко Колос - Динамо Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
48
хв
Румунія U-21
20:30
Україна U-21
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук