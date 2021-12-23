"Йдеться не про єдиного транслятора. Може бути три-чотири транслятори, головне – щоб вони дотримувалися єдиних стандартів трансляції, використовували єдину графіку та техніку, щоб виконували всі вимоги, зазначені в документації.

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Була порада від УЄФА вже проводити зустрічі з потенційними покупцями. На території України ми вже провели майже з усіма. Цього тижня ми плануємо дві зустрічі. Також було проведено з міжнародними – DAZN, Setanta. Наступного тижня буде зустріч з Eleven Sports.

В принципі, дуже тішить, що є чималий інтерес до УПЛ. За нашими підрахунками приблизно 11 потенційних бродкастерів, які можуть розглядати це питання. На території України їх 5, ще 6 – міжнародних", – сказав Дикий для Футбол News.

Нагадаємо, нинішніми трансляторами матчів УПЛ є ТК Футбол та 1+1 Media.

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