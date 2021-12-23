УПЛ веде перемовини з DAZN та іншими компаніями про єдиний телепул
Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів про концепцію єдиного телепулу, який планують реалізувати вже наступного сезону.
"Йдеться не про єдиного транслятора. Може бути три-чотири транслятори, головне – щоб вони дотримувалися єдиних стандартів трансляції, використовували єдину графіку та техніку, щоб виконували всі вимоги, зазначені в документації.
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Була порада від УЄФА вже проводити зустрічі з потенційними покупцями. На території України ми вже провели майже з усіма. Цього тижня ми плануємо дві зустрічі. Також було проведено з міжнародними – DAZN, Setanta. Наступного тижня буде зустріч з Eleven Sports.
В принципі, дуже тішить, що є чималий інтерес до УПЛ. За нашими підрахунками приблизно 11 потенційних бродкастерів, які можуть розглядати це питання. На території України їх 5, ще 6 – міжнародних", – сказав Дикий для Футбол News.
Нагадаємо, нинішніми трансляторами матчів УПЛ є ТК Футбол та 1+1 Media.
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