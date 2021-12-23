"Речь идет не о едином трансляторе. Может быть 3-4 транслятора, главное – чтобы они соблюдали единые стандарты трансляции, использовали единую графику и технику, чтобы выполняли все требования, указанные в документации.

MEGOGO и телеканалы "Футбол" претендуют на трансляцию матчей УПЛ – цена вопроса составляет миллионы долларов

Был совет от УЕФА проводить встречи с потенциальными покупателями. На территории Украины мы уже провели почти все. На этой неделе мы планируем две встречи. Также были проведены с международными – DAZN, Setanta. На следующей неделе будет встреча с Eleven Sports.

В принципе очень радует, что есть немалый интерес к УПЛ. По нашим подсчетам, примерно 11 потенциальных бродкастеров, которые могут рассматривать этот вопрос. На территории Украины их 5, еще 6 – международных", – сказал Дикий для Футбол News.

Напомним, нынешними трансляторами матчей УПЛ есть ТК Футбол и 1+1 Media.

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