УПЛ планує повернути плей-офф за місце у еліті – додатковий шанс для представників Першої ліги
Українська Прем'єр-ліга може змінити формат чемпіонату вже з сезону 2021/22.
З нового сезону команди, які посіли 13 та 14 місця в УПЛ будуть змагатись за збереження прописки у матчах плей-офф, повідомляє meta-ratings.
УПЛ опублікувала календар першого кола сезону 2021/22 – відома дата Класичного
Клуб, який посів 13 позицію, змагатиметься за місце в еліті українського футболу з командою, яка посяде 4 сходинку в Першій лізі. 14 команда УПЛ зустрінеться з бронзовим призером другого дивізіону відповідно. Протистояння будуть складатись з двох зустрічей.
Нагадаємо, УПЛ з нового сезону повертається до формату з 16-ма командами. Колективи, які посядуть два останніх місця, автоматично вилітають, а переможець та срібний призер Першої ліги виходять до Прем'єр-ліги напряму.
Рух поставив ультиматум УАФ через заборону проводити матчі на стадіоні Україна – клуб готовий припинити існування