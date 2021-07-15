Українська Прем'єр-ліга може змінити формат чемпіонату вже з сезону 2021/22.

З нового сезону команди, які посіли 13 та 14 місця в УПЛ будуть змагатись за збереження прописки у матчах плей-офф, повідомляє meta-ratings.

УПЛ опублікувала календар першого кола сезону 2021/22 – відома дата Класичного

Клуб, який посів 13 позицію, змагатиметься за місце в еліті українського футболу з командою, яка посяде 4 сходинку в Першій лізі. 14 команда УПЛ зустрінеться з бронзовим призером другого дивізіону відповідно. Протистояння будуть складатись з двох зустрічей.

Нагадаємо, УПЛ з нового сезону повертається до формату з 16-ма командами. Колективи, які посядуть два останніх місця, автоматично вилітають, а переможець та срібний призер Першої ліги виходять до Прем'єр-ліги напряму.

Рух поставив ультиматум УАФ через заборону проводити матчі на стадіоні Україна – клуб готовий припинити існування