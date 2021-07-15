Украинская Премьер-лига может изменить формат чемпионата уже с сезона 2021/22.

С нового сезона команды, занявшие 13 и 14 места в УПЛ, будут соревноваться за сохранение прописки в матчах плей-офф, сообщает meta-ratings.

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Клуб, занявший 13 позицию, будет бороться за место в элите украинского футбола с командой, которая займет 4 место в Первой лиге. 14 команда УПЛ встретится с бронзовым призером второго дивизиона соответственно. Противостояние будут состоять из двух встреч.

Напомним, УПЛ с нового сезона возвращается к формату с 16-ю командами. Коллективы, занявшие два последних места, автоматически вылетают, а победитель и серебряный призер Первой лиги выходят в Премьер-лигу напрямую.

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