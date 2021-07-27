Українська Прем'єр-ліга визначилась із найкращими гравцем та тренером за підсумками 1-го туру УПЛ.

Артем Довбик отримав нагороду найкращому гравцю 1-го туру УПЛ за дубль у ворота Ворскли, інформує офіційний сайт організації. Нападник випередив у голосуванні Владислава Калітвінцева (Десна) та Тараса Завійського (Десна).

Металіст 1925 втримав перемогу над Рухом у дебютному матчі в УПЛ

Найкращим тренером 1-го туру був визнаний Валерій Кривенцов – наставник Металіста 1925. Його підопічні мінімально обіграли Рух.

Відзначимо, що харків'яни посідають одну з перших позицій, оскільки здобули перемогу в стартовому турі УПЛ. Довбик же врятував СК Дніпро-1 від поразки у грі з Ворсклою, двічі забивши полтавцям.

СК Дніпро-1 у меншості розписав бойову нічию з Ворсклою – Довбик оформив дубль, Йовічевіч отримав вилучення