Украинская Премьер-лига определилась с лучшими игроком и тренером по итогам 1-го тура УПЛ.

Артем Довбик получил награду лучшему игроку 1-го тура УПЛ за дубль в ворота Ворсклы, информирует официальный сайт организации. Нападающий опередил в голосовании Владислава Калитвинцева (Десна) и Тараса Завийского (Десна).

Металлист 1925 удержал победу над Рухом в дебютном матче в УПЛ

Лучшим тренером 1-го тура был признан Валерий Кривенцов – наставник Металлиста 1925. Его подопечные минимально обыграли Рух.

Отметим, что харьковчане занимают одну из первых позиций, поскольку одержали победу в стартовом туре УПЛ. Довбик же спас СК Днепр-1 от поражения в игре с Ворсклой, дважды забив полтавчанам.

СК Днепр-1 в меньшинстве расписал скандальную ничью с Ворсклой – Довбик оформил дубль, Йовичевич получил удаление