УПЛ назвала представника Карпат найкращим гравцем листопада – він обійшов лідерів Динамо та Шахтаря

Львівський клуб отримав новий привід для гордості, футболіст Карпат – найкращий гравець місяця.

Хавбек Карпат Єгор Назарина став найкращим гравцем листопада, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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22-річний півзахисник набрав 40% голосів. У голосуванні представник львівського клубу обійшов вінгера Динамо Віктора Циганкова (20%) та форварда Шахтаря Жуніора Мораєса (13%).

Єгор провів у минулому місяці три поєдинки, в яких відзначився трьома голами та асистом.

Нагадаємо, Назарина перейшов у Карпати з бельгійського Антверпена на правах оренди. Термін дії угоди – один рік.

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