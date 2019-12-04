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УПЛ назвала представника Карпат найкращим гравцем листопада – він обійшов лідерів Динамо та Шахтаря

13:20 1226 Читать на русском
УПЛ назвала представника Карпат найкращим гравцем листопада – він обійшов лідерів Динамо та Шахтаря
Єгор Назарина / Фото ФК Карпати

Львівський клуб отримав новий привід для гордості, футболіст Карпат – найкращий гравець місяця.

Хавбек Карпат Єгор Назарина став найкращим гравцем листопада, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Лоренцен покинув Карпати, пробувши у команді лише 2 місяці

22-річний півзахисник набрав 40% голосів. У голосуванні представник львівського клубу обійшов вінгера Динамо Віктора Циганкова (20%) та форварда Шахтаря Жуніора Мораєса (13%).

Єгор провів у минулому місяці три поєдинки, в яких відзначився трьома голами та асистом.

Нагадаємо, Назарина перейшов у Карпати з бельгійського Антверпена на правах оренди. Термін дії угоди – один рік.

Карпати продаватимуть футболістів, щоб мати ресурси на життя, – директор клубу Ящишин

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Теги
Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Віктор Циганков Віктор Циганков Карпати Карпати Єгор Назарина Єгор Назарина
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