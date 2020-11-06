УПЛ назвала найкращих гравця і тренера за підсумками жовтня
Дирекція української Прем’єр-ліги оприлюднила імена переможців у індивідуальних номінаціях після жовтневих матчів.
У голосуванні за топ-футболіста впевнено переміг нападник Ворскли Владислав Кулач, який набрав 25% голосів, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Додамо, що конкурентами Кулача були Олексій Гуцуляк (Десна), Віктор Коваленко (Шахтар), Дмитро Різник (Ворскла), Віктор Циганков (Динамо), Андрій Тотовицький (Десна), Олександр Назаренко (СК Дніпро-1), Владислав Кочергін (Зоря).
У голосуванні за топ-наставника перемогу здобув керманич СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч (45% голосів). Позаду залишилися Ігор Климовський (Олімпік), Віктор Скрипник (Зоря), та Віталій Шумський (Львів).
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