Нападающий Зари Захеди Шахаб не скрывает своих высоких целей в текущем сезоне.

Иранец в матче против Мариуполя (1:0) отметился дебютным голом за новый клуб, но его амбиции значительно больше.

Дебютный гол Шахаба в видеообзоре матча Мариуполь – Заря

"Обожаю это ощущение. УПЛ, будь готова к новому чемпиону", – написал Шахаб в Instagram. Сейчас Заря находится на третьей строчке, отставая от Шахтера на 4 очка и на 7 от Динамо.

Добавим, что именно Захеди Шахаб возглавляет бомбардирские гонки УПЛ – 9 голов и один ассист.

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