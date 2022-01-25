Ветеран тренерського цеху АПЛ, схоже, стане головним тренером Уотфорда. 74-річний екс-тренер Ліверпуля, Інтера, збірної Англії та низки інших команд очолить "шершнів" до кінця поточного сезону з можливістю продовження співпраці, повідомляє Sky Sports.

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У випадку офіційного призначення Ходжсон увійде в історію Прем'єр-ліги як найстаріший тренер елітного дивізіону Англії. Останнім місцем його роботи був Крістал Пелас, який фахівець покинув по завершенні сезону 2020/21. За 46-річну тренерську кар'єру Ходжсона Уотфорд стане 17-м клубом наставника.

Після останніх невдач команда скотилася в зону вильоту – передостаннє місце і 14 очок у 20-ти матчах. Востаннє Уотфорд перемагав ще у листопаді – 4:1 у поєдинку з Манчестер Юнайтед.

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