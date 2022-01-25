Ветеран тренерского цеха АПЛ, похоже, станет главным тренером Уотфорда. 74-летний экс-тренер Ливерпуля, Интера, сборной Англии и ряда других команд возглавит "шершней" до конца текущего сезона с возможностью продолжения сотрудничества, сообщает Sky Sports.

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В случае официального назначения Ходжсон войдет в историю Премьер-лиги как самый возрастной тренер элитного дивизиона Англии. Последним местом его работы был Кристал Пелас, который специалист покинул по завершении сезона 2020/21. За 46-летнюю тренерскую карьеру Ходжсон Уотфорд станет 17-м клубом наставника.

После последних неудач команда скатилась в зону вылета – предпоследнее место и 14 очков в 20-ти матчах. В последний раз Уотфорд побеждал еще в ноябре – 4:1 в поединке с Манчестер Юнайтед.

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