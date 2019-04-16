toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ БАРСЕЛОНА - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЮВЕНТУС - АЯКС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Уотфорд – Арсенал – 0:1 – відео гола та огляд матчу

00:45 46 Читать на русском
Уотфорд – Арсенал – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Святкування "канонірів" / офіційний сайт АПЛ

Лондонський Арсенал мінімально здолав Уотфорд на виїзді в 34-му турі англійської Прем'єр-ліги. До вашої уваги відео забитого м'яча та найцікавіших моментів поєдинку.

11’ Трой Діні
 
П'єр-Емерік Обамеянг 10’
10’ П'єр-Емерік Обамеянг
11’ Трой Діні

На хід подій у матчі вплинули два епізоди в стартові 11 хвилин поєдинку.

Арсенал переміг Уотфорд та піднявся на четверту сходинку

Спочатку кіпер господарів Фостер, вибиваючи м'яч зі свого штрафного майданчика, влучив в Обамеянга та спровокував гол. А за хвилину після цього Трой Діні грубо зіграв проти суперника й отримав пряму червону картку.

Тим не менше, до завершення матчу чимало нагод створили обидві команди, та змінити рахунок на табло ні Уотфорд, ні Арсенал так і не зуміли.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Арсенал Арсенал Англія Уотфорд Уотфорд Відеоновини Уотфорд - Арсенал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
47
хв
Барселона
22:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук