Уотфорд – Арсенал – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Лондонський Арсенал мінімально здолав Уотфорд на виїзді в 34-му турі англійської Прем'єр-ліги. До вашої уваги відео забитого м'яча та найцікавіших моментів поєдинку.

На хід подій у матчі вплинули два епізоди в стартові 11 хвилин поєдинку.

Арсенал переміг Уотфорд та піднявся на четверту сходинку

Спочатку кіпер господарів Фостер, вибиваючи м'яч зі свого штрафного майданчика, влучив в Обамеянга та спровокував гол. А за хвилину після цього Трой Діні грубо зіграв проти суперника й отримав пряму червону картку.

Тим не менше, до завершення матчу чимало нагод створили обидві команди, та змінити рахунок на табло ні Уотфорд, ні Арсенал так і не зуміли.