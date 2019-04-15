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Арсенал переміг Уотфорд та піднявся на четверту сходинку

15 квітня 23:51 38 Читать на русском
Арсенал переміг Уотфорд та піднявся на четверту сходинку
Арсенал після перемоги над Уотфордом піднявся на четверту сходинку

У 34 турі АПЛ Уотфорд вдесятьох поступився лондонському Арсеналу. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

11’ Трой Діні
 
П'єр-Емерік Обамеянг 10’
10’ П'єр-Емерік Обамеянг
11’ Трой Діні

У заключній грі 34 туру чемпіонату АПЛ Уотфорд приймав Арсенал. "Каноніри" у разі перемоги могли піднятись з шостого місця на четверте. Однак Уотфорд, який має непогані шанси поборотись за зону єврокубків, не збирався так просто здаватись.

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Вже на 10-й хвилині, після жахливої помилки голкіпера Бена Фостера, П'єр-Емерік Обамеянг відкрив рахунок у матчі.

А за хвилину суддя показав капітану Трою Діні досить суперечливу червону картку (за відмашку) і залишив Уотфорд вдесятьох.

Незважаючи на це, "шершні" не опустили рук і регулярно загрожували воротам суперника. На 31-й хвилині Етьєн Капуе виконав небезпечний штрафний і лише чудова реакція голкіпера Бернда Лєно врятувала Арсенал від вірного гола. А на 57-й хвилині мав забивати Генріх Мхітарян — Бен Фостер дивовижно зреагував на удар впритул. Загалом, у другому таймі Уотфорд був значно ближчим до взяття воріт суперника і заслуговував, як мінімум, на нічию.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ

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Арсенал Арсенал Англія Уотфорд Уотфорд Уотфорд - Арсенал
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