Арсенал переміг Уотфорд та піднявся на четверту сходинку

Арсенал після перемоги над Уотфордом піднявся на четверту сходинку

У 34 турі АПЛ Уотфорд вдесятьох поступився лондонському Арсеналу. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У заключній грі 34 туру чемпіонату АПЛ Уотфорд приймав Арсенал. "Каноніри" у разі перемоги могли піднятись з шостого місця на четверте. Однак Уотфорд, який має непогані шанси поборотись за зону єврокубків, не збирався так просто здаватись.

Тоттенхем заборонив своїм фанатам вболівати стоячи, компенсуючи це "магічним" розливом пива – безпрецедентний випадок

Вже на 10-й хвилині, після жахливої помилки голкіпера Бена Фостера, П'єр-Емерік Обамеянг відкрив рахунок у матчі.

А за хвилину суддя показав капітану Трою Діні досить суперечливу червону картку (за відмашку) і залишив Уотфорд вдесятьох.

Незважаючи на це, "шершні" не опустили рук і регулярно загрожували воротам суперника. На 31-й хвилині Етьєн Капуе виконав небезпечний штрафний і лише чудова реакція голкіпера Бернда Лєно врятувала Арсенал від вірного гола. А на 57-й хвилині мав забивати Генріх Мхітарян — Бен Фостер дивовижно зреагував на удар впритул. Загалом, у другому таймі Уотфорд був значно ближчим до взяття воріт суперника і заслуговував, як мінімум, на нічию.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ