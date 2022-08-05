"Моменти були, щоб забивати більше. Багато було потужних прострілів для їхньої реалізації як у першому таймі, так і в другому. У нас зараз працює зовсім інший склад, навіть якщо порівняти з минулим сезоном. Я задоволений прагненнями та результатами, які зараз демонструє моя команда.

Переможний дебют ван Леувена у відеоогляді матчу Зоря – Універсітатя Крайова – 1:0

Мета була контролювати гру всі 90 хвилин. Команда довго не брала участь в офіційних матчах, тому такий результат нас більш ніж задовільняє. Я впродовж гри контактую з кожним футболістом і маю розуміння, кого замінити раніше, а хто може і більше пограти. У нас були й помилки, без них нікуди, тож за тиждень ми підготуємо команду належним чином до матчу-відповіді.

Гладкий? Олександр тренується разом з командою, але ми даємо йому більше часу для підготовки. Подивимося згодом, як буде складатися ситуація.

Якщо розмірковувати на тему мовного бар'єра, то його немає. Я зустрічався зі своїми теперішніми підлеглими й раніше, коли вони були набагато молодшими. Вони вже знають, як я думаю щодо футбольної тематики. Щодо тактики, ідей, схем є різниця у порівнянні з попереднім тренером, але вони швидко звикли до нового.

Вони стараються кожного дня вкладати всі свої сили під час тренувань у свої та клубні звершення. Ми провели багато і тактичних, і практичних занять напередодні сьогоднішнього поєдинку. Навіть один забитий гол у ворота суперника і перемога – це вже позитивний результат, але ми знаємо, що можемо забивати більше", – цитує ван Леувена сайт Зорі.

Зоря впевнено перемогла Універсітатю в кваліфікації Ліги конференцій – луганці провели перший за 9 місяців матч