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Фанати Уніон Берлін атмосферно зустріли Різдво на стадіоні

13:20 321 Читать на русском
Фанати Уніон Берлін атмосферно зустріли Різдво на стадіоні
Фанати Уніон Берлін / фото з відкритих джерел

Вболівальники Уніон Берлін продовжують демонструвати свою унікальність та підтримують традицію святкувати Різдво на домашньому стадіоні.

Фанати Уніон Берлін вже 17 років поспіль зустрічають Різдво на стадіоні своєї команди.

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Унікальна традиція започаткувалась у 2003 році, коли один з лідерів фан-клубу Торстен Ейзенбейзер запропонував зібратися на стадіоні перед Різдвом, щоб хоч якось створити гарний настрій. На той час Уніон Берлін був на межі вильоту до третього дивізіону Німеччини. Зараз же на святкування зібралось близько 28 тисяч вболівальників.

До слова, Уніон Берлін нині посідає 11 місце у першій Бундеслізі, маючи в активі 20 пунктів.

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Теги
Німеччина футбольні фанати Уніон Берлін Уніон Берлін
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