Унікальний легіонер Руха безкоштовно перебрався у Китай
13:45 - Читать на русском
Рух продовжить свій шлях без півзахисника Віва Соломона-Отабора.
Англієць на правах вільного агента перебрався в китайський Цанчжоу Майті Лайонс і підписав контракт до кінця 2024-го, інформує Transfermarkt.
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Рух також безкоштовно підписав Соломона-Отобора 2 роки тому. Хавбек став першим англійським легіонером в історії "жовто-чорних". Вів провів за львів'ян 42 матчі, оформивши 3 голи та 2 асисти.
Додамо, що Рух відновив сезон нічиєю з Поліссям. Підопічні Віталія Пономарьова йдуть на шостій сходинці УПЛ.
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