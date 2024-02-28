Англичанин на правах свободного агента перебрался в китайский Цанчжоу Майти Лайонс и подписал контракт до конца 2024-го, информирует Transfermarkt.

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Рух также бесплатно подписал Соломона-Отобора 2 года назад. Хавбек стал первым английским легионером в истории "желто-черных". Вив провел за львовян 42 матча, оформив 3 гола и 2 ассиста.

Добавим, что Рух возобновил сезон ничьей с Полесьем. Подопечные Виталия Пономарева идут на шестой строчке УПЛ.

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