Уникальный легионер Руха бесплатно перебрался в Китай
13:45 - Читати українською
Рух продолжит свой путь без полузащитника Вива Соломона-Отабора.
Англичанин на правах свободного агента перебрался в китайский Цанчжоу Майти Лайонс и подписал контракт до конца 2024-го, информирует Transfermarkt.
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Рух также бесплатно подписал Соломона-Отобора 2 года назад. Хавбек стал первым английским легионером в истории "желто-черных". Вив провел за львовян 42 матча, оформив 3 гола и 2 ассиста.
Добавим, что Рух возобновил сезон ничьей с Полесьем. Подопечные Виталия Пономарева идут на шестой строчке УПЛ.
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