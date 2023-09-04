Аякс серйозно цікавився хавбеком Краснодара, який у збірній Вірменії є одним з ключових виконавців для Олександра Петракова. Скаути амстердамців були вражені 23-річним Сперцяном, але керівництво не захотіло вести жодних справ з росіянами.

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"Ми більше говорили не про його якості, а про те, що він грає в Росії. Сперцян, безсумнівно, міг би стати чудовим посиленням для нас. Для Аякса він міг би зіграти ту саму роль, що Кевін де Брюйне в Ман Сіті. Це особливий гравець. На ринку важко знайти такого за помірну ціну.

Втім, ми маємо раду директорів, керівництво, технічний комітет. Ми разом обговорювали це і дійшли висновку, що Аяксу слід відмовитися від цього гравця", – Voetbalprimeur цитує спортивного директора амстердамців Свена Міслінтата.

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