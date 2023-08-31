Ред Булл показав іншим клубам, як треба вести переговори з представниками країни-окупанта.

Московський ЦСКА не зміг завершити перехід захисника Жунінью з РБ Брагантіно, інформує Globo.

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Бразильці спокусилися на 5,5 млн євро компенсації, хоча ціна гравця за Transfermarkt складає всього 1,3 млн. Втім, переговори негайно припинилися після втручання вищого керівництва Ред Булл. Материнська австрійська компанія наказала Брагантіно не зв'язуватися з росіянами, дотримуючись міжнародних санкцій.

Нагадаємо, у складі бразильскої команди на правах оренди виступає вінгер Вітінью, який належить київському Динамо.

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