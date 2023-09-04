Аякс серьезно интересовался хавбеком Краснодара, который в сборной Армении является одним из ключевых исполнителей для Александра Петракова. Скауты амстердамцев были поражены 23-летним Сперцяном, но руководство не захотело вести никаких дел с россиянами.

"Как фамилия мальчика?": Петраков в экстазе от игрока из чемпионата России

"Мы больше говорили не о его качествах, а о том, что он играет в России. Сперцян, несомненно, мог бы стать отличным усилением для нас. Для Аякса он мог бы сыграть ту же роль, что Кевин де Брюйне в Ман Сити. Это особенный игрок. На рынке трудно найти такого за умеренную цену.

Впрочем, у нас есть совет директоров, руководство, технический комитет. Мы вместе обсуждали это и пришли к выводу, что Аяксу следует отказаться от этого игрока", – Voetbalprimeur цитирует спортивного директора амстердамцев Свена Мислинтата.

Россиян унизили в попытке подписать партнера экс-динамовца – Ред Булл отказался от грязных денег