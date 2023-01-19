Сезон 2022/23 для Севільї поки є найбільш провальним за останні роки, що точно не до вподоби вболівальникам.

На табличці, яка розташована перед в'їздом на тренувальну базу Севільї, місцеві фанати вирішили залишити погрозливе послання гравцям команди.

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"Якщо ви вилетите, то ховатися не буде де", – йдеться у повідомленні. Автором звернення стало фанатське угрупування Biris Norte.

Додамо, що Севілья наразі перебуває в зоні вильоту – андалусійський клуб набрав лише 15 очок після 17 турів.

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