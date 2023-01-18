Страждання в Аяксі завершилися – Севілья достроково повернула зіркового форварда в Ла Лігу
00:20 - Читать на русском
Півзахисник Аякса Лукас Окампос знову продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії.
Севілья оголосила про повернення півзахисника Лукаса Окампоса з оренди. Аргентинець влітку перебрався до Аякса, але його нідерландська пригода зазнала невдачі.
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Окампос провів в Аяксі п’ять місяців, але з 1 жовтня не виходив на поле в офіційних матчах. Загалом у півзахисника набралося лише 114 хвилин у футболці амстердамського клубу.
Нагадаємо, що Севілья, яку очолив Хорхе Сампаолі, наразі бореться за виживання в чемпіонаті Іспанії. "Рохібланкос" посідають 19 місце в турнірній таблиці.
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