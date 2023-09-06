Ультрас Карпат загинув на війні з Росією – йому було всього 22 роки
19:53 - Читать на русском
Чергова непоправна втрата спіткала футбольну громадськість України.
В бою за Україну під час штурму ворожих позицій загинув ультрас Карпат Андрій Гарасим.
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У фанатських колах він був відомий під псевдо "Петров". Андрію було лише 22 роки.
"З перших днів повномасштабного вторгнення Андрій захищав Україну, вирушивши на захист столиці. Також брав участь у боях на Запорізькому напрямку, захищав український Бахмут. Весною був поранений, але продовжив разом з побратимами нищити ворогів", – повідомляє прес-служба "левів".
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