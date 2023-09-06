В бою за Україну під час штурму ворожих позицій загинув ультрас Карпат Андрій Гарасим.

Ультрас Динамо загинув під Бахмутом, захищаючи Україну від російських окупантів

У фанатських колах він був відомий під псевдо "Петров". Андрію було лише 22 роки.

"З перших днів повномасштабного вторгнення Андрій захищав Україну, вирушивши на захист столиці. Також брав участь у боях на Запорізькому напрямку, захищав український Бахмут. Весною був поранений, але продовжив разом з побратимами нищити ворогів", – повідомляє прес-служба "левів".

"Дехто думає, що це хулігани. Насправді – це великі люди": історії футбольних фанатів, які віддали життя за Україну