На війні з Росією загинув ультрас Динамо Ігор Марковкін, повідомляє фанатське угруповання WBC на своїй сторінці у соціальній мережі Telegram.

ЗСУ знищили роту "фанатського спецназу" – раніше туди вступив екс-захисник збірної Росії, який грав у Києві

20-річний захисник був відомий у тісних колах під псевдо "Коваль". Ігор воював у складі 3 ОШБр та загинув на бахмутському напрямку.

"Прожив гідне, але коротке життя... Вічна Шана та Слава Герою!" – йдеться у заяві ультрас.

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