Ультрас Динамо загинув під Бахмутом, захищаючи Україну від російських окупантів
19:44 - Читать на русском
Чергова трагедія спіткала футбольну громадськість України.
На війні з Росією загинув ультрас Динамо Ігор Марковкін, повідомляє фанатське угруповання WBC на своїй сторінці у соціальній мережі Telegram.
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20-річний захисник був відомий у тісних колах під псевдо "Коваль". Ігор воював у складі 3 ОШБр та загинув на бахмутському напрямку.
"Прожив гідне, але коротке життя... Вічна Шана та Слава Герою!" – йдеться у заяві ультрас.
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