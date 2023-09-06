В бою за Украину во время штурма вражеских позиций погиб ультрас Карпат Андрей Гарасим.

Ультрас Динамо погиб под Бахмутом, защищая Украину от российских оккупантов

В фанатских кругах он был известен под псевдонимом "Петров". Андрею было всего 22 года.

"С первых дней полномасштабного вторжения Андрей защищал Украину, отправившись на защиту столицы. Также участвовал в боях на Запорожском направлении, защищал украинский Бахмут. Весной был ранен, но продолжил вместе с собратьями уничтожать врагов", – сообщает пресс-служба "львов".

"Дехто думає, що це хулігани. Насправді – це великі люди": історії футбольних фанатів, які віддали життя за Україну