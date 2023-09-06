Ультрас Карпат погиб на войне с Россией – ему было всего 22 года
19:53 - Читати українською
Очередная невосполнимая потеря постигла футбольную общественность Украины.
В бою за Украину во время штурма вражеских позиций погиб ультрас Карпат Андрей Гарасим.
Ультрас Динамо погиб под Бахмутом, защищая Украину от российских оккупантов
В фанатских кругах он был известен под псевдонимом "Петров". Андрею было всего 22 года.
"С первых дней полномасштабного вторжения Андрей защищал Украину, отправившись на защиту столицы. Также участвовал в боях на Запорожском направлении, защищал украинский Бахмут. Весной был ранен, но продолжил вместе с собратьями уничтожать врагов", – сообщает пресс-служба "львов".
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