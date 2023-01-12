​​В боях за Соледар загинув вболівальник Динамо Денис Зубрійчук, більше відомий під позивним "Грек", повідомляє об'єднання ультрас WBC у соцмережах.

Під Бахмутом загинув тренер-реабілітолог, який співпрацював з Динамо

Денис був головним сержантом ДПСУ і воював на одній з найзапекліших ділянок фронту.

Нагадаємо, окупанти вже тривалий час штурмують Соледар. Напередодні росіяни підтягнули туди найкращі підрозділи "Вагнера", намагаючись взяти під контроль місто та шляхи постачання ЗСУ, однак українські бійці продовжують знищувати загарбників, завдаючи їм великих втрат.

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