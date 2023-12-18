Очередная трагичная весть пришла с фронта – не стало еще одного преданного болельщика "бело-синих".

14 декабря 2023 года погиб ультрас Динамо Максим Олегович Рыбецкий, сообщает официальный сайт киевлян.

Экс-сотрудник Шахтера погиб на войне с Россией – официальное заявление клуба

24-летний воин с позывным "Рыба" боролся с оккупантами в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Рыбецкий погиб во время выполнения боевого задания в окрестностях поселка Заречное Донецкой область.

"Максим мужественно защищал нашу свободу от российского захватчика с 2018 года. Был командиром взвода и всегда стоял горой за своих собратьев. Награжден Орденом за мужество 3 степени, Золотым Крестом, Знаком доблести ОТУ "Лиман" и др.

"Рыба" с самого детства был частью нашей "бело-синей" семьи. Мы выражаем соболезнования родственникам и близким. Быть воином – жить вечно! Светлая память тебе, Герой!" – говорится в заявлении клуба.