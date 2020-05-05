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Ультрас Динамо пригрозили протестами из-за преследований Стерненко

10:56 85 Читати українською
Ультрас Динамо пригрозили протестами из-за преследований Стерненко
Сергей Стерненко / Фото instagram

Группировка ультрас Динамо WBC сделала громкое заявление относительно известного активиста Сергея Стерненко.

"Мы, ультрас Динамо Киев, внимательно следим за ситуацией, развивающейся вокруг дела активиста и националиста Сергея Стерненко.

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Напомним, что на Сергея было осуществлено три покушения. Во время последнего погиб один из нападавших.

Если антиукраинские силы таки попытаются незаконно выдвинуть подозрение в убийстве или задержать Сергея – мы сразу же объявим всеобщую мобилизацию и сбор для акции протеста!

Призываем другие фанатские движения и всех украинцев, кому не безразлична судьба этой страны, держать руку на пульсе событий. Украинцы имеют право на самозащиту!" – говорится в заявлении WBC в Facebook.

Напомним, Стерненко – украинский активист, бывший глава одесской ячейки Правого сектора, на которого было совершено три покушения.

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Динамо Киев Динамо Киев ультрас футбольные фанаты
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