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"Укрпошта" випустила марку із зображенням Лобановського

17:05 52 Читать на русском
"Укрпошта" випустила марку із зображенням Лобановського
Валерій Лобановський / фото з відкритих джерел

Із нагоди 80-річчя від дня народження Валерія Лобановського "Укрпошта" випустила марку "Валерій Лобановський. 1939—2002" із зображенням одного з найтитулованіших тренерів в історії світового футболу.

"Укрпошта" до 80-річчя від дня народження видатного футболіста і тренера Валерія Лобановського ввела в обіг поштову марку та тематичний конверт, повідомляється на сайті підприємства.

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Марка випущена накладом 130 тис. примірників, її вартість 8 гривень, з 18 квітня знак поштової оплати можна буде придбати у спеціалізованих точках продажу.

Урочиста церемонія спецпогашення знаку поштової оплати відбулася за участю дочки тренера – Світлани Лобановської, генерального секретаря Федерації футболу України Юрія Запісоцького, володаря “Золотого м’яча” Ігоря Бєланова, футболістів та тренерів Олексія Михайличенка і Володимира Безсонова.

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Теги
ФФУ Олексій Михайличенко Валерій Лобановський Ігор Бєланов
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