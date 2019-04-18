"Укрпошта" випустила марку із зображенням Лобановського

Із нагоди 80-річчя від дня народження Валерія Лобановського "Укрпошта" випустила марку "Валерій Лобановський. 1939—2002" із зображенням одного з найтитулованіших тренерів в історії світового футболу.

"Укрпошта" до 80-річчя від дня народження видатного футболіста і тренера Валерія Лобановського ввела в обіг поштову марку та тематичний конверт, повідомляється на сайті підприємства.

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Марка випущена накладом 130 тис. примірників, її вартість 8 гривень, з 18 квітня знак поштової оплати можна буде придбати у спеціалізованих точках продажу.

Урочиста церемонія спецпогашення знаку поштової оплати відбулася за участю дочки тренера – Світлани Лобановської, генерального секретаря Федерації футболу України Юрія Запісоцького, володаря “Золотого м’яча” Ігоря Бєланова, футболістів та тренерів Олексія Михайличенка і Володимира Безсонова.

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