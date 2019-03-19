Лобановський потрапив у топ-10 найкращих тренерів в історії за версією France Football

Авторитетне французьке видання France Football оголосило свою версію найкращих тренерів світу.

Легендарний наставник Динамо Валерій Лобановський потрапив до десятки найкращих тренерів світу в історії за версією France Football. Валерій Васильович посів 6 сходинку в цьому рейтингу.

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Очолив список екс-тренер Аякса та Барселони Рінус Міхелс, другу сходинку посів екс- наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон, замикає трійку – італійський фахівець Арріго Саккі.

Топ-10 клубних тренерів усіх часів від France Football:

1. Рінус Міхелс (Нідерланди);

2. Алекс Фергюсон (Шотландія);

3. Арріго Саккі (Італія);

4. Йохан Кройф (Нідерланди);

5. Хосеп Гвардіола (Іспанія);

6. Валерій Лобановський (СРСР / Україна);

7. Еленіо Еррера (Аргентина / Франція);

8. Карло Анчелотті (Італія);

9. Ернст Хаппель (Австрія);

10. Біл Шенклі (Шотландія).

Зазначимо, у топ-50 потрапив колишній наставник Шахтаря Мірча Луческу, який розташувався на 49-й сходинці.

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Повний рейтинг найкращих тренерів в історії футболу за версією FF.