Лобановський потрапив у топ-10 найкращих тренерів в історії за версією France Football

Авторитетне французьке видання France Football оголосило свою версію найкращих тренерів світу.
Легендарний наставник Динамо Валерій Лобановський потрапив до десятки найкращих тренерів світу в історії за версією France Football. Валерій Васильович посів 6 сходинку в цьому рейтингу.
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Очолив список екс-тренер Аякса та Барселони Рінус Міхелс, другу сходинку посів екс- наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон, замикає трійку – італійський фахівець Арріго Саккі.
Топ-10 клубних тренерів усіх часів від France Football:
1. Рінус Міхелс (Нідерланди);
2. Алекс Фергюсон (Шотландія);
3. Арріго Саккі (Італія);
4. Йохан Кройф (Нідерланди);
5. Хосеп Гвардіола (Іспанія);
6. Валерій Лобановський (СРСР / Україна);
7. Еленіо Еррера (Аргентина / Франція);
8. Карло Анчелотті (Італія);
9. Ернст Хаппель (Австрія);
10. Біл Шенклі (Шотландія).
Зазначимо, у топ-50 потрапив колишній наставник Шахтаря Мірча Луческу, який розташувався на 49-й сходинці.
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Повний рейтинг найкращих тренерів в історії футболу за версією FF.