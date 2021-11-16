"Ми розуміємо, що не все залежить від нас, але насамперед віримо у нашу збірну. Також віримо у збірну Франції та сподіваємось на позитивний результат у поєдинку з Фінляндією.

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Боснійці у будь-якому разі будуть мотивовані. У них вже не має шансів на вихід на Мундіаль, але у будь-якому випадку вони налаштуються на нашу команду. Тому тут недооцінки взагалі не має бути. Ми чудово пам'ятаємо гру у Львові з боснійцями (1:1). Тому до другого матчу з Боснією ми маємо підійти у всеозброєнні.

Нам потрібно вигравати. Попередні матчі показали, що ми можемо грати, але не можемо перемагати. Нині потрібно саме вигравати. Навіть, можливо, не обов'язково показувати ту гру, на яку всі чекають. Нам потрібен зараз результат. Це однозначно. І сподіватимемося також на збірну Франції.

Я думаю, що має вже прорвати Україну. Ця нічийна хандра затяглася на дуже тривалий період. Дуже багато жартів в інтернеті з приводу нічиїх. Я думаю, ми переможемо Боснію з рахунком 2:0", – сказав Воробей у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, поєдинок з боснійцями відбудеться вже сьогодні, 16 листопада. Початок зустрічі о о 21:45.

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