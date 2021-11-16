Экс-форвард сборной Украины Андрей Воробей верит, что "сине-желтым" по силам пробиться в плей-офф чемпионата мира 2022 года.

"Мы понимаем, что не все зависит от нас, но прежде верим в нашу сборную. Также верим в сборную Франции и надеемся на положительный результат в поединке с Финляндией.

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Боснийцы в любом случае будут мотивированы. У них уже нет шансов на выход на Мундиаль, но в любом случае они настроятся на нашу команду. Поэтому здесь недооценки вообще не должно быть. Мы отлично помним игру во Львове с боснийцами (1:1). Поэтому ко второму матчу с Боснией мы должны подойти во всеоружии.

Нам нужно выигрывать. Предыдущие матчи показали, что мы можем играть, но не можем побеждать. Сейчас нужно именно выигрывать. Даже, возможно, не обязательно показывать ту игру, которую все ждут. Нам нужен сейчас результат. Это однозначно. Будем надеяться также на сборную Франции.

Я думаю, что должно уже прорвать Украину. Эта ничейная хандра затянулась на очень длительный период. Очень много шуток в интернете по поводу ничьих. Я думаю, мы победим Боснию со счетом 2:0", – сказал Воробей в комментарии Sport.ua.

Напомним, поединок с боснийцами состоится уже 16 ноября. Начало встречи в 21:45.

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