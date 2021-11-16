Виконувач обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" визначився з 23-ма футболістами, які матимуть шанс зіграти у вирішальному поєдинку кваліфікації на Мундіаль у Катарі.

До протистояння з боснійцями готувалися всі 25 гравців, які перебувають у розташуванні збірної. Відповідно, тренерський штаб повинен був відсіяти двох "зайвих" футболістів. Ними стали Віктор Корнієнко і Данило Сікан, інформує офіційний сайт УАФ.

Боснія і Герцеговина – Україна: де дивитися вирішальний матч відбору на ЧС-2022

Заявка збірної України на матч із Боснією і Герцеговиною:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Георгій Бущан (Динамо Київ), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).

Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (усі – Динамо Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва – Шахтар Донецьк), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Тарас Степаненко (Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (усі – Динамо Київ), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Віктор Коваленко (Спеція, Італія).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Денис Гармаш (Динамо Київ).

Матч Боснія і Герцеговина – Україна стартує о 21:45. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію гри. У паралельному поєдинку групи D Фінляндія прийме Францію. "Синьо-жовтих" влаштує перемога французів, а нічия змусить рахувати різницю голів. При цьому підопічним Петракова обов'язково потрібно перемагати у своєму матчі.

Боснія і Герцеговина – Україна: анонс вирішального матчу відбору до ЧС-2022