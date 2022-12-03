Ліга Еровнулі, 36 тур

Динамо Батумі – Торпедо Кутаїсі – 2:2

Голи: Панцулая, 35, Вацладзе, 90+2 – Бугрідзе, 42, Арабідзе, 66 (пен.)

Динамо Тбілісі – Гагра – 2:1

Голи: Схіртладзе, 28, Улад Омар, 66 – Макацарія, 73

Діла Горі – Самгурталі – 3:0

Голи: Капанадзе, 30, Гейл, 69, Спандерашвілі, 90+1

Перед останнім туром залишалися відкритими питання золотих та бронзових медалей. За чемпіонство заочно боролись два Динамо – Тбілісі випереджало Батумі на одне очко. Битва за третє місце виглядала ще спекотніше, оскільки Діла під керівництвом Андрія Демченка також на один пункт відставала від Самгурталі, який якраз приїхав у гості.

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На вершині нічого не змінилось. Динамо Тбілісі здолало аутсайдера Гагру і не дало жодного шансу Батумі, яке ще й поділило очки з Торпедо. Натомість Діла таки вирвала "бронзу" з рук Самгурталі. Підопічні Демченка ефектно розгромили конкурента, довівши свою перевагу. Повністю повторився минулорічний п'єдестал, от тільки два Динамо побмінялись місцями.

У складі всіх призерів є українці. За Тбілісі виступає нападник Станіслав Біленький, який з 10 голами опинився в топ-5 бомбардирів чемпіонату. У останньому турі він оформив асист і може готуватися до виступу у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Кольори Батумі захищає Олександр Азацький, а Діла, окрім тренера Андрія Демченка, має хавбека Юрія Батюшина. Усі вони будуть грати у кваліфікації Ліги конференцій.

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