Шемрок Роверс у своєму твіттері повідомив, що контракт з Віктором Серденюком завершився, через що гравець покине клуб.

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"Ми хотіли б подякувати Віктору за його відданість протягом його короткого часу в Шемрок Роверс і побажати йому всього найкращого в його майбутній кар'єрі", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Серденюк – колишній гравець Балкан, Кременя, Чорноморця та Реал Фарми. Українець приєднався до команди 1 вересня й відтоді провів три неповні поєдинки у чемпіонаті. Також зіграв у двох зустрічах Ліги конференцій.

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