toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЦСКА СОФІЯ - ЗОРЯ МАРІУПОЛЬ - АЗ ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Українці в Лізі Європи: Григорчук забезпечив собі раунд плей-офф, Яремчук вкотре забив за Гент

19:03 886 Читать на русском
Українці в Лізі Європи: Григорчук забезпечив собі раунд плей-офф, Яремчук вкотре забив за Гент

"Футбол 24" оперативно розповідає про виступи українських футболістів у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи та успіхи їхніх команд.

Єврокубковий день для українців розпочався дуже позитивно – Астана Романа Григорчука вдома розтрощила Валлетту. Рахунок 5:1 фактично гарантує нашому тренеру вихід у плей-офф кваліфікації, а матч-відповідь на Мальті перетворився у формальність.

Роман Яремчук і Ігор Пластун потрапили у стартовий склад Гента на виїзний поєдинок проти АЕК Ларнака. Роман Безус розпочав матч у запасі. Яремчук знову забив у єврокубках – на Кіпрі основному форварду збірної України вистачило 26 хвилин, щоб відкрити рахунок. Гол для Романа зробив його партнер, залишалося лише влучно пробити.

Сергій Шевчук грає з перших хвилин за Пюнік проти Вулверхемптона.

Ліга Європи. 3-й раунд кваліфікації, перші матчі

Астана – Валлетта – 5:1

Голи: Сігурьонссон, 8, 57, Логвиненко, 15, Томасов, 35, Янга, 80 – Фонтанелла, 67

blog_ava
Недвед покинув дружину та двох дітей заради блондинки, яка старша від його доньки лише на рік
11:35
7853
Теги
Ліга Європи Роман Григорчук Роман Григорчук
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
хв
Маріуполь
20:00
АЗ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук