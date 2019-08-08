Українці в Лізі Європи: Григорчук забезпечив собі раунд плей-офф, Яремчук вкотре забив за Гент

"Футбол 24" оперативно розповідає про виступи українських футболістів у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи та успіхи їхніх команд.

Єврокубковий день для українців розпочався дуже позитивно – Астана Романа Григорчука вдома розтрощила Валлетту. Рахунок 5:1 фактично гарантує нашому тренеру вихід у плей-офф кваліфікації, а матч-відповідь на Мальті перетворився у формальність.

Роман Яремчук і Ігор Пластун потрапили у стартовий склад Гента на виїзний поєдинок проти АЕК Ларнака. Роман Безус розпочав матч у запасі. Яремчук знову забив у єврокубках – на Кіпрі основному форварду збірної України вистачило 26 хвилин, щоб відкрити рахунок. Гол для Романа зробив його партнер, залишалося лише влучно пробити.

Сергій Шевчук грає з перших хвилин за Пюнік проти Вулверхемптона.

Ліга Європи. 3-й раунд кваліфікації, перші матчі

Астана – Валлетта – 5:1

Голи: Сігурьонссон, 8, 57, Логвиненко, 15, Томасов, 35, Янга, 80 – Фонтанелла, 67