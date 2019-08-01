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Українці в Лізі Європи: Яремчук голом допоміг Генту пройти далі, Григорчук уникнув ганьби від команди з Андорри

19:48 1140 Читать на русском
Українці в Лізі Європи: Яремчук голом допоміг Генту пройти далі, Григорчук уникнув ганьби від команди з Андорри
Роман Яремчук

"Футбол 24" оперативно розповідає про виступи українських футболістів у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи та успіхи їхніх команд.

Астана Романа Григорчука зуміла вдома дотиснути андоррську Санта-Колому. На виїзді казахи розписали нульову нічию, а до матчу-відповіді підходили величезним фаворитом. Однак, пропустивши швидкий гол, хлопці Григорчука стояли на виліт. Лише наприкінці матчу хет-трик Томасова вивів Астану в наступний раунд.

Інший казахський колектив Ордабаси припинив участь у турнірі, програвши вдома чеській Младі Болеслав. Кирило Ковальчук вийшов на заміну на початку другого тайму, але врятувати свою команді від вильоту не зумів.

Адерінсола Есеола відіграв увесь матч за Кайрат, однак і йому не вдалося протягнути казахів далі. Його партнери привезли з Ізраїлю поразку від Хапоеля, а на власному полі не організували камбек – лише нічия 1:1. Есеола, на жаль, пішов з поля без результативних дій, а Кайрат вилетів з Ліги Європи.

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Роман Яремчук, який минулого тижня пофеєрив у матчі з Віторулом (6:3), сьогодні також забиває румунам за Гент. Під завісу першого тайму основний форвард збірної України протягнув м'яч у штрафний майданчик, втратив його, але партнери повернули Роману сферу – гол став справою техніки.

Яремчук відкрив рахунок у зустрічі, однак по перерві Гент пропустив два голи з пенальті. Провини Ігоря Пластуна в 11-метрових не було – привозили партнери українця по обороні. Третій наш футболіст у складі бельгійського клубу Роман Безус вийшов на поле на 60-й хвилині та ніяк не вплинув на підсумковий рахунок. Гент в гостях програв Віторулу, але впевнено пройшов у 3-й кваліфікаційний раунд за сумою двох матчів – 7:5.

Ліга Європи. 2-й раунд кваліфікації, матчі-відповіді

Астана – Санта-Колома – 3:1 (за сумою двох матчів – 3:1)

Голи: Сігурьонссон, 24, Томасов, 73, 79, 90+4 – Пі, 7

Ордабаси – Млада Болеслав – 2:3 (за сумою двох матчів – 3:4)

Голи: Щеткін, 45, Діакате, 56 (пен) – Матейовскі, 8, Компліченко, 32 (пен), Месановіч, 47

Кайрат – Хапоель Беєр-Шева – 1:1 (за сумою двох матчів – 1:3)

Голи: Дугаліч, 40 – Дугаліч, 63 (аг)

Вилучення: Ахметов, 55, Плотніков, 88

Віторул – Гент – 2:1 (за сумою двох матчів – 5:7)

Голи: Янцу, 47 (пен), 61 (пен) – Яремчук, 38

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