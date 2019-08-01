Українці в Лізі Європи: Яремчук голом допоміг Генту пройти далі, Григорчук уникнув ганьби від команди з Андорри

"Футбол 24" оперативно розповідає про виступи українських футболістів у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи та успіхи їхніх команд.
Астана Романа Григорчука зуміла вдома дотиснути андоррську Санта-Колому. На виїзді казахи розписали нульову нічию, а до матчу-відповіді підходили величезним фаворитом. Однак, пропустивши швидкий гол, хлопці Григорчука стояли на виліт. Лише наприкінці матчу хет-трик Томасова вивів Астану в наступний раунд.
Інший казахський колектив Ордабаси припинив участь у турнірі, програвши вдома чеській Младі Болеслав. Кирило Ковальчук вийшов на заміну на початку другого тайму, але врятувати свою команді від вильоту не зумів.
Адерінсола Есеола відіграв увесь матч за Кайрат, однак і йому не вдалося протягнути казахів далі. Його партнери привезли з Ізраїлю поразку від Хапоеля, а на власному полі не організували камбек – лише нічия 1:1. Есеола, на жаль, пішов з поля без результативних дій, а Кайрат вилетів з Ліги Європи.
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Роман Яремчук, який минулого тижня пофеєрив у матчі з Віторулом (6:3), сьогодні також забиває румунам за Гент. Під завісу першого тайму основний форвард збірної України протягнув м'яч у штрафний майданчик, втратив його, але партнери повернули Роману сферу – гол став справою техніки.
Ліга Європи. 2-й раунд кваліфікації, матчі-відповіді
Астана – Санта-Колома – 3:1 (за сумою двох матчів – 3:1)
Голи: Сігурьонссон, 24, Томасов, 73, 79, 90+4 – Пі, 7
Ордабаси – Млада Болеслав – 2:3 (за сумою двох матчів – 3:4)
Голи: Щеткін, 45, Діакате, 56 (пен) – Матейовскі, 8, Компліченко, 32 (пен), Месановіч, 47
Кайрат – Хапоель Беєр-Шева – 1:1 (за сумою двох матчів – 1:3)
Голи: Дугаліч, 40 – Дугаліч, 63 (аг)
Вилучення: Ахметов, 55, Плотніков, 88
Віторул – Гент – 2:1 (за сумою двох матчів – 5:7)
Голи: Янцу, 47 (пен), 61 (пен) – Яремчук, 38